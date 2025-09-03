Армия РФ ударила по Константиновке: в городе повреждены дома, есть раненый

3 сентября российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Повреждены восемь частных домов и три пятиэтажки.
В результате удара FPV-дрона ранения получил один человек, находившийся в автомобиле во время движения. Легковая машина также повреждена.
Напомним, что 2 сентября войска России обстреляли Доброполье и Лиман на Донетчине, в городах возникли пожары, спасатели попали под повторные удары.