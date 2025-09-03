Армия РФ ударила по Константиновке: в городе повреждены дома, есть раненый

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

3 сентября российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены восемь частных домов и три пятиэтажки.



В результате удара FPV-дрона ранения получил один человек, находившийся в автомобиле во время движения. Легковая машина также повреждена.

Напомним, что 2 сентября войска России обстреляли Доброполье и Лиман на Донетчине, в городах возникли пожары, спасатели попали под повторные удары.