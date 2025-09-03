В Одесской области пограничники застрелили 23-летнего харьковчанина при попытке незаконно перейти границу — ГБР

При попытке незаконного пересечения границы с Молдовой в Одесской области пограничники застрелили 23 летнего харьковчанина.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что 1 сентября около 18:00 пограничники заметили мужчин, перелезавших через защитные сооружения, а после неуспешных призывов остановиться сделали несколько «предупредительных выстрелов» в сторону нарушителей.

Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Погибшим оказался 23-летний харьковчанин.

Второго мужчину задержали.

По данному факту ГБР открыло уголовное производство.