В Одесской области пограничники застрелили 23-летнего харьковчанина при попытке незаконно перейти границу — ГБР

При попытке незаконного пересечения границы с Молдовой в Одесской области пограничники застрелили 23 летнего харьковчанина.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Отмечается, что 1 сентября около 18:00 пограничники заметили мужчин, перелезавших через защитные сооружения, а после неуспешных призывов остановиться сделали несколько «предупредительных выстрелов» в сторону нарушителей.
Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Погибшим оказался 23-летний харьковчанин.
Второго мужчину задержали.
По данному факту ГБР открыло уголовное производство.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях