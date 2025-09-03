В DeepState рассказали подробности, как ВСУ отбросили российские войска вблизи Толстого на Донетчине

Ситуация вблизи Толстого. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российскую армию вблизи села Толстое Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Бойцам ВСУ удалось уничтожить позиции оккупантов по трассе из села Поддубное в направлении села Искра. Таким образом, контроль армии РФ там уже отсутствует.



«В то же время продолжаются просачивания малых групп между селом Зеленый Гай и Толстым в Искру. Там уже россиян уничтожают или берут в плен», – отметили аналитики.

Напомним, что 3 сентября в DeepState сообщили о том, что украинские войска отбросили российскую армию возле Толстого.



Ранее ВСУ отбили у захватчиков часть самого села.