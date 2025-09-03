Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Стопроцентное бронирование заработало на портале «Дія» для прифронтовых предприятий

03 сентября 2025, 15:31

Стопроцентное бронирование заработало на портале «Дія» для прифронтовых предприятий

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

На портале «Дія» заработала возможность стопроцентного бронирования сотрудников для критически важных предприятий, расположенных на прифронтовых территориях. Теперь такие компании могут забронировать всех своих военнообязанных работников.

Как сообщается, решение принято Кабмином 13 августа по предложению Министерства экономики. Ранее действовала норма лишь на 50% персонала, теперь для прифронтовых предприятий лимит увеличен вдвое.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, новый механизм позволит сохранить рабочие места и поддержать бизнес в условиях войны, а также обеспечить армию необходимыми ресурсами.

Отмечается, чтобы воспользоваться новой возможностью, предприятие обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить лимит бронирования.

Администрация проверяет деятельность компании и при положительном решении направляет обращение в госорган, который признал предприятие критически важным.

После этого через портал «Дія» лимит увеличивается до 100%, и компания может забронировать всех работников.

