Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Из оккупации вернули еще одного ребенка

03 сентября 2025, 15:32

Из оккупации вернули еще одного ребенка

Из оккупации вернули еще одного ребенка. Фото: pixabay Из оккупации вернули еще одного ребенка. Фото: pixabay

Украине удалось вернуть еще одного ребенка из оккупированной территории. Речь идет о 17-летнем подростке. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.

По его словам, парень большую часть жизни провел в оккупации. Он постоянно находился под наблюдением российских военных.

«Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории — об этом запрещалось даже упоминать. Парень решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA — Украинской сети за права ребенка, которая организовала безопасный маршрут», ­— отметил Ермак.

Подросток находится уже на подконтрольной территории Украины.

Ранее мы писали, что Украина вернула еще одну группу украинских детей, которые проживали в России и на оккупированной части. Это стало возможным благодаря слаженной работе Офиса омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров. 

 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
События
вернули ребенка
Прочее
Дети
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
09:11
На оккупированной Луганщине в детсадах станет обязательной российская пропаганда – ОВА
17:57
В Мариуполе ударом поражена техника РФ в промышленных гаражах
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
18:40
ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье
17:45
В здании IT-хаба захваченного Мариуполя будет функционировать музей «сво»
17:14
В оккупированной Ясиноватой показали разбитые и разграбленные поезда УЗ
15:46
В школах Луганщины будут учиться почти 17 тысяч детей
15:22
Под дулом автомата: как начинается «учебный год» в Приазовье
13:39
В Крыму половина школьных автобусов без водителей из-за мобилизации
11:52
В оккупированном Мариуполе пенсионерка отдала мошенникам 380 тысяч рублей
11:01
ГУР показало видео ликвидации российских Ми-8 в Крыму
все новости
15:32
Из оккупации вернули еще одного ребенка
15:31
Стопроцентное бронирование заработало на портале «Дія» для прифронтовых предприятий
15:26
В DeepState рассказали подробности, как ВСУ отбросили российские войска вблизи Толстого на Донетчине
15:25
В Одесской области пограничники застрелили 23-летнего харьковчанина при попытке незаконно перейти границу — ГБР
15:15
Полтавская ОВА потратила 370 млн на фиктивные фортификации в Донецкой области — расследование нардепа
15:08
Армия РФ ударила по Константиновке: в городе повреждены дома, есть раненый
14:48
В оккупированном Углегорске беспилотник мог атаковать бензовоз: возник пожар возле дороги
14:34
ВСУ уничтожили группу оккупантов на подступах к Покровску
14:27
Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:35
Из Комарской громады эвакуировали за неделю пять жителей: известно, сколько людей остаются
13:23
Войска РФ пытаются захватить Купянск
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
12:43
Войска России обстреляли Доброполье и Лиман: возникли пожары, спасатели попали под повторные удары
12:30
Энергетики ДТЭК вернули свет в 1,7 тыс. домов Донетчины
11:44
В России умер создатель штурмовика Су-25
11:12
В Дружковке произошла смертельная авария: один человек погиб, еще один пострадал
11:07
В Константиновке прекратила работу последняя больница
11:02
Украинские войска отбросили российскую армию в Донецкой области – DeepState
все новости
ВИДЕО
Загоревшийся бензовоз в оккупированном Углегорске. Фото: кадр из видео В оккупированном Углегорске беспилотник мог атаковать бензовоз: возник пожар возле дороги
03 сентября, 14:48
Группа ВС РФ разбегается при появлении дрона ВСУ. ВСУ уничтожили группу оккупантов на подступах к Покровску
03 сентября, 14:34
Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов
03 сентября, 14:27
Войска РФ пытаются захватить Купянск Войска РФ пытаются захватить Купянск
03 сентября, 13:23
Последствия обстрела Лимана. Фото: ГСЧС Войска России обстреляли Доброполье и Лиман: возникли пожары, спасатели попали под повторные удары
03 сентября, 12:43
Удар по скоростному катеру Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ: погибли и ранены российские десантники
03 сентября, 10:38

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор