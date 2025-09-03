Из оккупации вернули еще одного ребенка

Украине удалось вернуть еще одного ребенка из оккупированной территории. Речь идет о 17-летнем подростке. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.
По его словам, парень большую часть жизни провел в оккупации. Он постоянно находился под наблюдением российских военных.
«Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории — об этом запрещалось даже упоминать. Парень решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA — Украинской сети за права ребенка, которая организовала безопасный маршрут», — отметил Ермак.
Подросток находится уже на подконтрольной территории Украины.
Ранее мы писали, что Украина вернула еще одну группу украинских детей, которые проживали в России и на оккупированной части. Это стало возможным благодаря слаженной работе Офиса омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров.
