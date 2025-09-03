«Если готов – пусть приезжает»: Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве

Глава Кремля Владимир Путин в Пекине. Фото: «ТАСС»

Глава Кремля Владимир Путин якобы никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во время пресс-конференции в Пекине заявил сам Путин.



По его словам, такая встреча должна быть хорошо подготовлена и вести к каким-то позитивным результатам.



«Кстати говоря, Дональд (президент США Дональд Трамп – ред.) попросил меня, если возможно провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов – пусть приезжает в Москву», – сказал Путин.

Напомним, что 19 августа во время телефонного разговора Трамп и Путин обсудили возможность двусторонней встречи между главой Кремля и Зеленским. Уже тогда Путин предложил Трампу провести встречу с Зеленским в Москве, но президенты Украины и США ему отказали.



Сам Зеленский готов ко встрече с Путиным, но Россия выдвигает новые условия.



В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что якобы «позиция Зеленского исключает встречу с Путиным».