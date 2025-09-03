В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара

В селе Валуйское в Станично-Луганском районе на оккупированной Лугнащине 3 сентября загорелась сухая трава. Однако из-за сильного ветра огонь подошел вплотную к жилой улице и начал распространяться на хозяйственную постройку.

Местные пожарные от группировки «ЛНР» потушили огонь до того, как он расширился.



Всего огнем уничтожено 300 квадратов сухостоя и повреждено 30 квадратов крыши постройки.



В середине августа оккупационные власти «ЛНР» заявляли о пожаре на площади в 11 гектаров.



А 21 августа возник пожар лесной подстилки на площади шесть гектаров в Святогорской громаде Донецкой области.