Президент Польши ветировал законопроект о помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. В случае окончательного утверждения документа те, кто не работает официально, рискуют лишиться ежемесячной выплаты на ребенка до 18 лет в размере 800 злотых (около 9 тысяч гривен), а также бесплатного пакета базовой медицинской помощи.



В Польше проживает более 900 тысяч украинцев под временной защитой, из них официально трудоустроены около 700 тысяч. До сих пор все беженцы автоматически получали базовую медпомощь вместе со статусом UKR, введенным после полномасштабного вторжения России. Этот пакет включал, помимо обычных услуг, некоторые виды онкологической терапии и паллиативную помощь.



Кароль Навроцкий заявил, что внесет новый законопроект, который, по его словам, будет «справедливее по отношению к полякам».



