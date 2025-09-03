Жители Беленького под Запорожьем остаются дома под постоянными обстрелами

Беленьковская громада. Скриншот

Село Беленькое расположено на правом берегу бывшего Каховского водохранилища. До полномасштабной войны здесь жили около пяти тысяч человек. Сегодня громада ежедневно подвергается обстрелам с оккупированных территорий — из Васильевки и Днепрорудного, что напротив, всего в двадцати километрах.



Несмотря на это, в Беленьком и соседних селах остаются тысячи людей, в том числе семьи с детьми. Жители рассказывают, что взрывы слышны почти каждый день. Ситуацию усугубило уничтожение россиянами Каховской ГЭС. После подрыва водохранилище обмелело, насосы больше не достают до Днепра.

Люди спасаются колодцами и скважинами, которые приходится постоянно углублять. Волонтеры развозят питьевую воду дважды в неделю по всем девяти селам громады. Такая же проблема и в соседней Червоноднепровке, находящейся ближе к линии фронта. Там жители самостоятельно тянут трубы к реке и устанавливают насосы и генераторы, чтобы обеспечить себя водой.

Сегодня в громаде остается около 4,5 тысячи жителей, в основном пенсионеры. С начала полномасштабного вторжения российская армия регулярно обстреливает все девять сел Беленьковской громады. После подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года интенсивность атак только возросла.

