Суд ЕС снял санкции с Богуслаева

Экс-президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев

Европейский суд отменил санкции в отношении бывшего президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Судьи признали его дальнейшее пребывание в черных списках ЕС юридически необоснованным.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Степана Теслю, который уточнил, что речь идет уже о втором решении Суда справедливости ЕС в пользу его подзащитного.



«Сегодня утром мы получили решение, которым судьи аннулировали ряд актов Совета ЕС. Именно на их основании 86-летний пенсионер Богуслаев оставался в списках лиц, якобы угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины», — рассказал юрист.



Отмена касается документов Совета ЕС и исполнительных регламентов от сентября 2024-го и марта 2025-го. Суд подчеркнул: само по себе прошлое должностное положение человека не может служить оправданием для его нахождения в санкционных списках. Для этого нужны веские и подтвержденные доказательства актуальных связей, которых Совет ЕС так и не предоставил.

Вместе с отменой санкций Суд обязал Совет ЕС покрыть свои судебные издержки и компенсировать расходы Богуслаева. Адвокат отметил, что санкции против его клиента в ЕС были введены «на основании смонтированных видеороликов, подготовленных агентом СБУ».

Эти материалы, по его словам, так и не получили подтверждения. Более того, именно на европейские решения позже ссылались украинские власти, когда вводили собственные санкции и конфисковали имущество Богуслаева.

«До сих пор остается загадкой, в отношении какого именно Богуслаева В.А. были введены украинские санкции. Указа президента или решения СНБО по этому поводу так и не существует. Но это не помешало судьям ВАКС конфисковать все имущество», — подчеркнул Тесля.

Сейчас, по словам защиты, готовится новый иск — уже в Совет Европы. Адвокаты планируют требовать возмещения ущерба, который они оценивают примерно в 1 миллиард евро.