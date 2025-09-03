Парамедики полиции спасли раненых после обстрела Константиновки

Кадр из видео: Полиция Донецкой области

Парамедики полиции Донецкой области оказали первую помощь раненым жителям Константиновки и оперативно доставили их в больницу.

Сегодняшний обстрел города стал очередным доказательством подлости врага, говорится в сообщении Донецкой полиции. Мирные люди оказались под ударами FPV-дронов и ствольной артиллерии. Есть погибшие и раненые. Правоохранители подчеркивают: это сознательное убийство гражданских жителей Донетчины.

Полиция вновь обращается к жителям прифронтовых населенных пунктов не игнорировать призывы к эвакуации. Это не формальные предупреждения, а реальный шанс спасти жизнь.



Для эвакуации можно обращаться по телефонам: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Для тяжелобольных и людей с инвалидностью действует отдельная горячая линия: 0800-332-614.

Напомним, россияне в среду, 3 сентября, убили девять человек в Константиновке.