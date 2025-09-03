Зеленский не исключил корейский сценарий в плане экономики

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Le Point

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сценарий Южной Кореи после окончания Корейской войны может быть примером для Украины, однако полностью копировать эту модель страна не сможет из-за различий в уровне угроз.



В интервью французскому изданию Le Point, опубликованному в среду, глава государства отметил, что Южная Корея добилась процветания, несмотря на отсутствие мирного договора, но ее безопасность во многом обеспечена союзом с США и мощной системой ПВО.

«Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, такие системы как Patriot, которыми располагает Южная Корея. Но сравнение с Кореей имеет ограничения: население Северной Кореи — чуть более 20 миллионов, тогда как у России — свыше 140 миллионов. Масштабы этих угроз несопоставимы. Опасность со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, идентичное повторение южнокорейского сценария в сфере безопасности в Украине невозможно, однако ее экономическая модель может служить полезным ориентиром.

