«Слышно одно слово из десяти» — так жители оккупированных территорий Донбасса описывают последние звонки через Google Meet. Сначала сервис стал для многих настоящим спасением после блокировок WhatsApp и Telegram, но уже в начале сентября и он перестал нормально работать.



2 сентября звонки начали обрываться один за другим. Люди жалуются: изображение становится расплывчатым, звук прерывается, а конференции заканчиваются сами по себе через несколько минут.

«Мы теперь даже с родными не можем толком поговорить. Кажется, будто нас отрезают от мира», — рассказывает жительница оккупированной Макеевки в местном чате.

На официальной странице Google никаких глобальных сбоев не зафиксировано. В самой компании заявляют: проблема не у них. Роскомнадзор тоже открестился, уверяя, что никаких блокировок в отношении Meet не вводил. Но в оккупированном Донбассе такие слова звучат все менее убедительно.

Схожая ситуация уже была в августе. Тогда люди также массово жаловались на неполадки с Meet: то не открывался сайт, то не работало приложение. Но Google и российские власти отрицали, что вводили какие-либо ограничения в сервисах связи.



Между тем в РФ звучат «предупреждения» о том, что Google Meet якобы стал «инструментом мошенников». Местные жители вспоминают: похожие заявления звучали и перед тем, как оккупанты отключили звонки в WhatsApp и Telegram.



«Это очень похоже на подготовку к очередной блокировке», — пишет в чате мужчина из оккупированного Донецка. По его словам, людям остается все меньше возможностей для связи, а ощущение изоляции растет с каждым днем.



«Я уже не знаю не знаю какой интернет проводить, какие программы устанавливать, чтобы общаться с дочерью, друзьями и родственниками. Только найдешь где-то лайзейку, опять какая-то фигня происходит», — говорит в комментарии «Новостям Донбасса» жительница оккупированной части Луганской области.



«Я установила Google Meet на телефон только в конце августа. Первого числа с дочкой говорили — все работало идеально. Я просто расплакалась от радости. Поговорили и по видео и по аудиозвонку. А уже 2-го числа — началось то же самое, такие же помехи, как и в Тelegram после блокировки. Нас тут вообще от всего отрезают. У нас с мужем сейчас и Тик Ток перестал работать. Мало того, что я не могу ни с кем связаться, так я даже новости не знаю уже, где смотреть», — делится собеседница из оккупации.



На фоне молчания Google и отрицаний Роскомнадзора жители оккупированных территорий вновь остаются без надежной связи с внешним миром — в условиях, когда даже простой звонок к близким превращается в испытание.

Напомним, в России у всех крупных провайдеров установлено специальное оборудование, которое отслеживает весь трафик для Роскомнадзора и ФСБ.