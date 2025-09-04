«Приблизились вплотную»: в DeepState рассказали о ситуации с попытками российских войск прорваться в Купянск

Ситуация в Купянске. Фото: карта DeepState

3 сентября россияне опубликовали кадры демонстраций своих флагов в разных частях города Купянск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, эти демонстрации российские войска превратили в пропаганду.



«В частности, фиксация оккупанта была даже в центре города, который там беспрепятственно лазил некоторое время. Сама же «показуха с тряпками» была в точках, которые находятся в «серой зоне». 10-й армейский корпус ВСУ позже показал кадры поражений некоторых россиян на северных окраинах города в «серой зоне» но делать выводы о полном уничтожении врага довольно рано», – отметили в DeepState.



В проекте утверждают, что наличие ВС РФ на северных окраинах Купянска не новость, а достаточно длительное наличие «серой зоны» является демонстрацией этого.



«Оккупанты совершают постоянные попытки просачивания в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения. Бойцы Сил обороны Украины, конечно, стараются «умножать на ноль» эти попытки, но преимущество врага в пехоте сказывается. Чтобы увеличить шанс закреплений в городе, противник пытается захватить окружающую местность, поэтому идут бои, в частности, за село Мирное, которое, как и село Радьковка, должно стать местом накопления пехоты», – сказали аналитики.



В DeepState заявили, что также уже не секрет то, что военные РФ переодевается в гражданскую одежду, чтобы попасть в город для реализации своих разнообразных планов.



«Вот только эта история происходит не исключительно в данной ситуации с демонстрациями «тряпок», а имеет несколько более масштабный характер, когда как раз посредством переодевания противник просачивается в город и увеличивает свое количественное наличие в нем. Из сообщений бойцов, есть опасение, что в какой-то момент это может вылезти неприятными последствиями. Однако это мы увидим только со временем, насколько масштабной была задумка врага. В настоящее время предпринимаются активные попытки штурмовых действий группами пехоты, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные. В ​​сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже в некоторой степени обнаружил. А развивать успех они берутся мгновенно», – резюмировали в проекте.

Напомним, что армия РФ повысила интенсивность и увеличила состав своих штурмовых групп на Лиманском направлении.