Пушка, КАМАЗ и антенны РЭБ: украинские пограничники показали уничтожение техники россиян

Украинские пограничники опубликовали видео ночной работы аэроразведки на южном участке фронта.

Видео появилось сегодня на телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

В комментарии к видео говорится, что пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили 122-мм артиллерийскую пушку Д-30, КамАЗ и антенны для средств РЭБ российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов.