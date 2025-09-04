Пушка, КАМАЗ и антенны РЭБ: украинские пограничники показали уничтожение техники россиян

Украинские пограничники опубликовали видео ночной работы аэроразведки на южном участке фронта.
Видео появилось сегодня на телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.
В комментарии к видео говорится, что пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили 122-мм артиллерийскую пушку Д-30, КамАЗ и антенны для средств РЭБ российской оккупационной армии.
Ранее сообщалось, что украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов.
