На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства

Собаки на ВОТ. Фото: Жовта Стрічка

Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщили о критической ситуации в больницах временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей — там полностью отсутствует вакцина от бешенства.



Этим летом в керченскую больницу обратились более 40 человек с укусами собак, из них примерно треть приехали именно из ВОТ, поскольку местные медучреждения не обеспечены препаратами.



«Представьте, за 3 года оккупации ни разу не завозили в геническую, скадовскую, мелитопольскую, бердянскую, энергодарскую больницы вакцину от бешенства», — подчеркнули активисты.



В Крыму препарат ещё доступен, но в ограниченных количествах. На фоне стремительного роста популяции уличных собак и крыс эксперты предупреждают, что вскоре проблема может распространиться и на полуостров.

Ранее сообщалось, что бездомные собаки нападают на жителей Мариуполя. Также известно, что в оккупированном городе провели подсчёт численности бездомных животных.