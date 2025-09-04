Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который помогал россиянам готовить наступление на Константиновку

04 сентября 2025, 11:27

Задержанный агент ФСБ в Константиновке. Фото: СБУ Задержанный агент ФСБ в Константиновке. Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который помогал российским оккупантам планировать новые наступательные операции на позиции ВСУ вблизи города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Главной задачей агента были сбор и передача координат украинских войск, которые сдерживают многочисленные атаки оккупантов и наносят им контрудары. По имеющимся данным, после получения геолокаций ВС РФ планировали атаковать бойцов ВСУ дронами беспилотных войск «Рубикон». Таким образом захватчики хотели создать «коридоры» для прорыва штурмовых групп в направлении города.

Как установило расследование, агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, который искал выход на российские спецслужбы в Телеграм-каналах. По инструкции россиян фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских военных и обозначал их локации на гугл-картах.

Среди потенциальных целей российских войск были дальнобойные артиллерийские батареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии Украины.

Для конспирации у агента было сразу три смартфона, которые он отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате.

СБУ задержала агента ФСБ и провела меры по обеспечению безопасности позиций Сил обороны Украины в зоне российской разведывательной активности.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей без права внесения залога. Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в августе контрразведка СБУ задержала жительницу городе Святогорск на Донетчине, она шпионила за 3-м армейским корпусом ВСУ.

Константиновка
СБУ Фсб Всу НГУ ВС РФ
Война Шпионаж позиции ВСУ Наступление РФ
