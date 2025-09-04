Кабмин поддержал штрафы за проникновение на военные объекты

Правительство Украины поддержало законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконное проникновение на военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Документ направлен на усиление защиты военных объектов и обеспечение безопасности гражданского населения в условиях продолжающейся российской агрессии. Самовольное проникновение на такие объекты несет риск диверсий и может привести к тяжелым последствиям.

Согласно законопроекту:

устанавливается ответственность за самовольное проникновение на военные объекты, повторное нарушение в течение года и действия в особый период;

предусмотрены штрафы от 500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий правонарушения;

полномочия составлять протоколы получат органы Нацполиции;

дела будут рассматриваться районными и городскими судами.

Принятие закона позволит снизить количество случаев несанкционированного проникновения и укрепить безопасность военных объектов и граждан.