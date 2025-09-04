Spiegel: Берлин готов помочь Украине бронетехникой и ракетами, но не военными

Канцлер Мерц и президент Украины Зеленский. Фото: Spiegel

Германия определила, чем готова помочь Украине, а от чего намерена воздержаться. Как пишет Spiegel, в центре планов Берлина — усиление обороноспособности Украины, но без прямого участия немецких военных.



На встрече «коалиции решительных» в Париже в четверг Германия представит свой пакет предложений. Основной акцент — поддержка противовоздушной обороны. Планируется увеличить объем помощи на 20% ежегодно.



Берлин также готов содействовать развитию дальнобойных возможностей Украины, в частности — производству крылатых ракет на украинской территории с технической и финансовой поддержкой партнеров.



Кроме того, Германия обещает вооружить четыре механизированные бригады: речь идет о поставке порядка 480 бронетранспортеров и других машин для пехоты ежегодно.

В числе дополнительных «гарантий безопасности» — обучение украинских военных и углубление сотрудничества в оборонной промышленности. В этих сферах Германия уже активно работает.



Однако об обязательствах по отправке бундесвера в состав возможного международного контингента речи не идет.

