Украинские военные взяли в плен 25-летнего оккупанта из Курска

Оккупант из Курска сдался в плен. Скриншот

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Маґура» захватили в плен 25-летнего российского штурмовика во время боевых действий на Северо-Слобожанском направлении.

Как выяснилось, пленный родом из Курска, где до мобилизации работал на аграрном предприятии. По его словам, на войну его «забрали» против воли. В ходе штурма его напарник был ликвидирован, а сам он принял решение сдаться.

«Когда мы штурмовали, я спросил у него, почему он не стрелял по нам. Он ответил: „Я боюсь стрелять в людей“», — рассказал стрелок-снайпер 1-го механизированного батальона 47-й ОМБр с позывным «Хмурый».

