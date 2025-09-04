Инклюзивный бассейн на Прикарпатье открылся в реабилитационном центре «Донбасс»

Центр реабилитации «Донбасс». Фото: Донецкая ОВА

Во время визита в Ивано-Франковск начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин побывал в Центре комплексной реабилитации для людей с инвалидностью «Донбасс».



Ранее он работал в Краматорске, но война заставила Центр переехать. Сегодня здесь поддерживают тех, кто пережил тяжелые испытания: людей с инвалидностью, ветеранов войны и переселенцев из Донецкой области.



Совсем недавно в центре открыли уникальный объект — первый на Прикарпатье инклюзивный бассейн. Современное безбарьерное пространство стало результатом совместного проекта центра «Донбасс» и Ивано-Франковской областной администрации.



«Рад видеть, как идея инклюзивного бассейна стала реальностью именно здесь. Это пример единства между регионами и поддержки Донетчины», — отметил Вадим Филашкин.

