Инклюзивный бассейн на Прикарпатье открылся в реабилитационном центре «Донбасс»

04 сентября 2025, 16:08

Центр реабилитации «Донбасс». Фото: Донецкая ОВА Центр реабилитации «Донбасс». Фото: Донецкая ОВА

Во время визита в Ивано-Франковск начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин побывал в Центре комплексной реабилитации для людей с инвалидностью «Донбасс».

Ранее он работал в Краматорске, но война заставила Центр переехать. Сегодня здесь поддерживают тех, кто пережил тяжелые испытания: людей с инвалидностью, ветеранов войны и переселенцев из Донецкой области.

Совсем недавно в центре открыли уникальный объект — первый на Прикарпатье инклюзивный бассейн. Современное безбарьерное пространство стало результатом совместного проекта центра «Донбасс» и Ивано-Франковской областной администрации.

«Рад видеть, как идея инклюзивного бассейна стала реальностью именно здесь. Это пример единства между регионами и поддержки Донетчины», — отметил Вадим Филашкин.

Центр реабилитации «Донбасс». Фото: Донецкая ОВА

Напомним, Донецкая ОВА направила из бюджета почти 30 миллионов гривен на БПЛА, fpv-дроны и средства РЭБ для подразделений, которые защищают Донецкую область.

 

