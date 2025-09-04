Медведев пригрозил Британии вернуть переданные Украине активы РФ «в натуральной форме — украинской землей»

Дмитрий Медведев. Фото: Интерфакс

Лондон оплатил оружие для Украины на миллиард фунтов за счет замороженных российских активов. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ пригрозил «вернуть захваченное в натуральной форме».

Об этом Медведев написал на своем телеграм-канале.

Великобритания оплатила закупки оружия и военную помощь Украине на один миллиард фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда евро) за счет замороженных российских активов, заявил 4 сентября министр обороны страны Джон Хили во время визита в Киев.

Это позволило поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, ракеты ПВО, дроны, запчасти, а также заключить новые контракты на обслуживание и ремонт техники и вооружения, говорится в сообщении правительства Великобритании.

В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал представителей правительства Великобритании «британскими ворами».

Он добавил, что «в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать» и пригрозил «вернуть захваченное в натуральной форме».

«То есть „украинской землей“ и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши.)», — написал Медведев в своем телеграм-канале.