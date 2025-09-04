На границе с Россией выявлен случай бубонной чумы

Бубонная чума. Фото: Википедия

На севере Монголии, вблизи российской границы, зафиксирован случай бубонной чумы. Опасное заболевание подтвердили у жителя аймака (региона) Хубсугул.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на комиссию по чрезвычайным ситуациям аймака, мужчина проходит лечение в местной многопрофильной больнице.

«Сегодня, 4 сентября, на экстренном заседании нашей комиссии принято решение ввести частичный карантин в сомоне (поселении) Цагаан-Уул, где был зарегистрирован случай заражения бубонной чумой. Сейчас заболевший находится под наблюдением врачей», — уточнили в комиссии.

Аймак Хубсугул расположен на севере страны и граничит с Россией.

Бубонная чума — одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В прошлом она уносила жизни миллионов людей, отличалась почти стопроцентной смертностью и крайне высокой заразностью. Болезнь поражает лимфоузлы, легкие и внутренние органы, нередко переходя в сепсис.