МиГ-29 ВСУ ударил по базе штурмовиков и дроноводов РФ

Последствия удара по оккупантам РФ.

На видео зафиксирован момент удара Воздушных сил Украины по базе российских штурмовых групп и операторов дронов. Кадры опубликовали пилоты ВСУ в блоге «Соняшник».

Момент удара по оккупантам РФ.

Предварительно удар был нанесён истребителем МиГ-29, который применил высокоточные авиабомбы GBU-39.



На видео заметно прямое попадание по зданию, где находились российские военные. В результате удара здание получило значительные разрушения.



Напомним, что стратегическая авиация РФ столкнулась с серьёзными сбоями во время ночной атаки на Украину 2–3 сентября.