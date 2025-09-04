В России сосед поджег дом военного за убийства мирных жителей Украины

Иллюстративное фото

В ночь на 1 сентября в городе Артемовский (Свердловская область России) подожгли дом, в котором живет семья участника войны в Украине. Об этом пишет издание ASTRA.

Отмечается, что поджигатель облил горючей смесью автомобиль, ворота и забор дома, где в этот момент находились жена военнослужащего и двое детей, один из которых инвалид. Женщина самостоятельно потушила возгорание.

Подозреваемого задержала полиция, но спустя некоторое время отпустила. В материалах указано, что оснований для возбуждения уголовного дела не было из-за минимального ущерба.

По словам пострадавшей, поджигателем оказался сосед. Его жена в разговоре с потерпевшей якобы признала его вину и объяснила: «Это тебе наказание за то, что твой муж на "СВО" убивает мирных жителей».

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении всех обстоятельств дела, сообщает ТАСС.