Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне

Генпрокуратура Украины установила командира «Ахмата» Росгвардии, который во время оккупации Херсона в 2022 году «пытал мирных жителей и грабил их имущество». Ему заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях.

Об этом сообщил глава ведомства Руслан Кравченко.

«Ноябрь 2022 года. Вместе с сообщниками он ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и её сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко бил и пытал парня на глазах у матери.

Когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь.

Забрав деньги, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные “договоры купли-продажи” имущества», — написал он.

Ранее сообщалось, что гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо избегает приездов в регион.