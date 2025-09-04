Военнослужащего приговорили к пожизненному заключению за расстрел полицейских и двух женщин в Лимане

Индустриальный районный суд Днепра признал виновным военнослужащего Нацгвардии в убийстве четырех человек в городе Лиман Донецкой области и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сегодня сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Следствие установило, что в конце января 2024 года жительница Лимана сообщила в полицию о конфликте с военным, который забрался к ней во двор, стучал в окна и пытался попасть в дом.

По вызову прибыла следственно-оперативная группа. Впоследствии правоохранители перестали выходить на связь и на место направили другой наряд.

Полицейские обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери.

Преступник был задержан по горячим следам, сообщает ГБР.

Сотрудники ГБР выяснили, что между военным и местной жительницей периодически возникали конфликты. Когда приехала следственно-оперативная группа, фигурант расстрелял полицейских, завладел их табельным оружием, а затем убил женщину и ее мать, ставших свидетелями преступления.

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, преднамеренном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух лиц, убийстве с целью скрыть другое преступление, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия.