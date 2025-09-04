В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников

После атаки дронов в оккупированном Луганске загорелась нефтебаза. Фото из местных пабликов

Сегодня вечером в южном жилмассиве оккупированного Луганска после атаки дронов возник пожар на нефтебазе. Об этом сообщают местные каналы, а также телеграм-канал «Андрющенко Тime».

Местные жители сообщали о взрывах возле нефтебазы, на микрорайоне Мирный Южный.

По информации «Андрющенко Тime», был прилет по адресу: улица Руднева, 60. Именно там и расположена нефтебаза.

После атаки беспилотников возник сильный пожар, который виден из разных районов города.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Луганске и других населенных пунктах оккупированной области продолжаются огромные очереди на заправках. Несмотря на обещания оккупационных властей, ситуация остаётся критической. Бензин периодически исчезает на сутки или даже на несколько дней, а при появлении цена резко растёт.