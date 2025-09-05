В Рязани после атаки дронов горит нефтезавод — СМИ

В российском городе Рязань вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, предположительно, из-за атаки дронов в ночь на 5 сентября.
Телеграм-каналы ASTRA, Exilenova+ и другие ресурсы со ссылкой на очевидцев сообщают об очередном пожаре на Рязанском НПЗ.
В сети появились фото и видео с места происшествия, где зафиксирован масштабный пожар.
Губернатор Рязанской области Павел Малков утром 5 сентября написал на своем телеграм-канале: «Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются».
Ранее сообщалось, что вечером 4 сентября в южном жилмассиве оккупированного Луганска после атаки дронов возник пожар на нефтебазе.
