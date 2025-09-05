Украинские войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области – ISW

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

05 сентября 2025, 09:44

Ситуация в Донецкой области. Фото: карта ISW Ситуация в Донецкой области. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к западу от села Затышок.

Силы обороны Украины также недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в северо-западной части села Серебрянка.

Кроме того, украинские силы недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в западной части села Катериновка.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 47 раз, на Северском – 28, в частности вблизи Серебрянки, на Торецком – 11.

Напомним, что в ВСУ назвали задание для российских войск на осень на Покровском направлении.

