Появилось видео спецназа ГУР, уничтожившего катер, РЛС и оккупантов в Черном море

В августе 2025 года подразделения активных действий ГУР МО Украины провели успешную операцию в Черном море. Видео с кадрами рейда опубликовал официальный Telegram-канал ГУР.
Во время операции экипажи спецназа использовали FPV-дроны и другие боевые беспилотники, уничтожив российские:
• катер типа БЛ-680;
• РЛС «Гарпун-Б»;
• РЭБ «Гроза».
Кроме того, бойцы ГУР сожгли четыре антенно-фидерных устройства и нанесли потери среди личного состава оккупантов.
