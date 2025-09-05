Появилось видео спецназа ГУР, уничтожившего катер, РЛС и оккупантов в Черном море

Спецназ ГУР в Черном море.

В августе 2025 года подразделения активных действий ГУР МО Украины провели успешную операцию в Черном море. Видео с кадрами рейда опубликовал официальный Telegram-канал ГУР.



Во время операции экипажи спецназа использовали FPV-дроны и другие боевые беспилотники, уничтожив российские:

• катер типа БЛ-680;

• РЛС «Гарпун-Б»;

• РЭБ «Гроза».







Кроме того, бойцы ГУР сожгли четыре антенно-фидерных устройства и нанесли потери среди личного состава оккупантов.