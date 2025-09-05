Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Бывший азербайджанский Миг-29 замечен в составе Воздушных сил Украины

05 сентября 2025, 12:57

Бывший азербайджанский Миг-29 замечен в составе Воздушных сил Украины

На вооружении Украины заметили бывший азербайджанский Миг-29. Фото: The War Zone На вооружении Украины заметили бывший азербайджанский Миг-29. Фото: The War Zone

В соцсетях появилась фотография истребителя Миг-29 в камуфляжной раскраске ВВС Азербайджана, который, судя по всему, выполняет задания Воздушных сил Украины.

Отмечается, что это первое документальное свидетельство появившихся ранее сообщений об использовании Киевом бывшей азербайджанской военной техники, сообщило издание The War Zone.

На фото, которое опубликовали военные блоги в Telegram и X, — одноместный МиГ-29 Воздушных сил Украины с используемым Азербайджаном камуфляжным рисунком (сочетает синий, серый и фиолетово-серый цвета). По всей видимости, самолет выполнял боевое задание: у МиГ-29 полный комплект вооружения — ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-27 и малой дальности Р-73, пишет The War Zone. Точные время и место съемки неизвестны, но, как уточняет издание, нет никаких оснований сомневаться в подлинности фотографии.

Сообщения о том, что по крайней мере несколько азербайджанских МиГ-29 были переданы Киеву, появлялись и ранее, однако до сих пор не было визуальных подтверждений их присутствия в составе Воздушных сил Украины.

Вероятнее всего, на фото попал один из трех азербайджанских Миг-29, которые в январе 2022 года были доставлены на Львовский авиаремонтный завод для прохождения ремонта и модернизации, предположили авторы военных блогов, опубликовавшие снимок.

По их данным, к моменту начала российского вторжения на предприятии находились три истребителя ВВС Азербайджана. В марте 2022 года российские военные нанесли воздушный удар по этому заводу. Попавший на фото Миг-29, вероятно, уцелел при ударе, предполагают блогеры.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Украина Война Азербайджан МиГ-29
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
17:32
В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара
17:07
Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
09:11
На оккупированной Луганщине в детсадах станет обязательной российская пропаганда – ОВА
17:57
В Мариуполе ударом поражена техника РФ в промышленных гаражах
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
все новости
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
15:02
Российская авиация массированно атаковала Константиновку: в городе значительные разрушения
15:00
Первая группа дончан завершила курс боевой подготовки в Днепре
14:55
Иностранные войска в Украине «будут законной целью» — Путин
14:46
Российские войска продвинулись в Днепропетровской и Харьковской областях – DeepState
14:27
РФ выпустила 4 ракеты и КАБы по 3 бойцам ВСУ, но не попала
13:30
Спасатели эвакуировали ещё 5 жителей прифронтовой Константиновки
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
12:57
Бывший азербайджанский Миг-29 замечен в составе Воздушных сил Украины
12:35
ВСУ уничтожили пункт управления российской армии на Лиманском направлении
12:24
Появилось видео спецназа ГУР, уничтожившего катер, РЛС и оккупантов в Черном море
12:12
Фронтовой фарт: дрон попал в авто пограничников и не взорвался
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:42
На Закарпатье школьник с ножом планировал напасть на школу
11:21
ВСУ уничтожили лодку с группой российских военных в Херсонской области: кадры
11:18
Глава фермеров Херсонской области погиб в поле из-за атаки дрона
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
10:40
РФ обстреляла Донетчину 40 раз за сутки: разрушены дома, машины и постройки
10:07
Украинские морпехи уничтожили российские танки и БМП на Покровском направлении
09:44
Украинские войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области – ISW
все новости
ВИДЕО
Курс боевой подготовки жителей Донецкой области. Первая группа дончан завершила курс боевой подготовки в Днепре
05 сентября, 15:00
Глава Кремля Владимира Путин. Фото: ТАСС Иностранные войска в Украине «будут законной целью» — Путин
05 сентября, 14:55
ВСУ показали удары россиян по разведгруппе. РФ выпустила 4 ракеты и КАБы по 3 бойцам ВСУ, но не попала
05 сентября, 14:27
Эвакуация жителей Константиновки. Фото: ГСЧС Украины Спасатели эвакуировали ещё 5 жителей прифронтовой Константиновки
05 сентября, 13:30
Удар по пункту управления ВС РФ на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили пункт управления российской армии на Лиманском направлении
05 сентября, 12:35
Спецназ ГУР в Черном море. Появилось видео спецназа ГУР, уничтожившего катер, РЛС и оккупантов в Черном море
05 сентября, 12:24

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор