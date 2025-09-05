Бывший азербайджанский Миг-29 замечен в составе Воздушных сил Украины

На вооружении Украины заметили бывший азербайджанский Миг-29. Фото: The War Zone

В соцсетях появилась фотография истребителя Миг-29 в камуфляжной раскраске ВВС Азербайджана, который, судя по всему, выполняет задания Воздушных сил Украины.

Отмечается, что это первое документальное свидетельство появившихся ранее сообщений об использовании Киевом бывшей азербайджанской военной техники, сообщило издание The War Zone.

На фото, которое опубликовали военные блоги в Telegram и X, — одноместный МиГ-29 Воздушных сил Украины с используемым Азербайджаном камуфляжным рисунком (сочетает синий, серый и фиолетово-серый цвета). По всей видимости, самолет выполнял боевое задание: у МиГ-29 полный комплект вооружения — ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-27 и малой дальности Р-73, пишет The War Zone. Точные время и место съемки неизвестны, но, как уточняет издание, нет никаких оснований сомневаться в подлинности фотографии.

Сообщения о том, что по крайней мере несколько азербайджанских МиГ-29 были переданы Киеву, появлялись и ранее, однако до сих пор не было визуальных подтверждений их присутствия в составе Воздушных сил Украины.

Вероятнее всего, на фото попал один из трех азербайджанских Миг-29, которые в январе 2022 года были доставлены на Львовский авиаремонтный завод для прохождения ремонта и модернизации, предположили авторы военных блогов, опубликовавшие снимок.

По их данным, к моменту начала российского вторжения на предприятии находились три истребителя ВВС Азербайджана. В марте 2022 года российские военные нанесли воздушный удар по этому заводу. Попавший на фото Миг-29, вероятно, уцелел при ударе, предполагают блогеры.