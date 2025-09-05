РФ выпустила 4 ракеты и КАБы по 3 бойцам ВСУ, но не попала

ВСУ показали удары россиян по разведгруппе.

Штурмовой батальон 225 ОШП «Черный Лебедь» опубликовал видео с подборкой российских ударов КАБами и баллистическими ракетами, которые случайно попали в объективы дронов батальона за последние дни.



«Самый странный случай — четыре баллистические ракеты по разведгруппе из трёх человек. Россияне потратили около 12 миллионов долларов на небольшую группу пехоты, которую так и не смогли поразить», — отмечается в сообщении.



По данным аналитического канала In Factum, в кадр коптеров попали удары в районе Кондратовки Сумской области.

Ранее в Сумской области автомобиль пограничников пережил атаку вражеского FPV-дрона.