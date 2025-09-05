Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

РФ выпустила 4 ракеты и КАБы по 3 бойцам ВСУ, но не попала

05 сентября 2025, 14:27

Штурмовой батальон 225 ОШП «Черный Лебедь» опубликовал видео с подборкой российских ударов КАБами и баллистическими ракетами, которые случайно попали в объективы дронов батальона за последние дни.

«Самый странный случай — четыре баллистические ракеты по разведгруппе из трёх человек. Россияне потратили около 12 миллионов долларов на небольшую группу пехоты, которую так и не смогли поразить», — отмечается в сообщении.

По данным аналитического канала In Factum, в кадр коптеров попали удары в районе Кондратовки Сумской области.

Ранее в Сумской области автомобиль пограничников пережил атаку вражеского FPV-дрона

