Иностранные войска в Украине «будут законной целью» — Путин

05 сентября 2025, 14:55

Глава Кремля Владимира Путин. Фото: ТАСС Глава Кремля Владимира Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае появления иностранных военных до завершения боевых действий Москва будет рассматривать их как «законные цели», а после достижения мира не будет «никакого смысла в их присутствии».

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине. Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. Потому что если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять», — сказал Путин.

Он добавил, что вопрос о размещении в Украине войск сдерживания с Россией «на серьезном уровне пока» не обсуждался.

Также Путин повторил, что встреча с Владимиром Зеленским может состояться только в Москве, назвав российскую столицу — «лучшим местом» для встречи с украинским руководством на высшем уровне.

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят: мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу, мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва».

Напомним, в четверг Владимир Зеленский исключил возможность встречи с Путиным в Москве.

Заявление Путина означает, что представление Кремля о возможном мирном урегулировании войны в Украине по-прежнему находится в рамках парадигмы Стамбульских соглашений 2022 года, которые не предусматривали размещение иностранных контингентов в стране в рамках гарантий безопасности.

