Первая группа дончан завершила курс боевой подготовки в Днепре

05 сентября 2025, 15:00

Первая группа из 35 жителей Донецкой области завершила курс боевой подготовки на базе Центра подготовки граждан к национальному сопротивлению в Днепровщине. Обучение проходило при поддержке платформы «Центр единства и национального сопротивления». Видео с итогами опубликовал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Финальным этапом курса стали стрельбы на полигоне, где участники продемонстрировали полученные навыки. Каждый выпускник получил свидетельство об окончании программы.

Программа длительностью 45 часов включала домедицинскую помощь, тактическую и огневую подготовку, ориентирование, минную безопасность и работу с беспилотниками. Основной акцент делался на практические занятия.



«Это яркий пример того, как взаимодействие региональных центров и общественных платформ укрепляет национальную безопасность. Подобные учения планируются и в других областях Украины. Шаг за шагом формируется сеть подготовленных граждан, готовых защищать Украину», — отметили организаторы.

Ранее спасатели эвакуировали ещё 5 жителей прифронтовой Константиновки.

