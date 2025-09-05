Российский солдат в Торском умоляет командование о воде

Реалии оккупанта, которому удалось проникнуть в Торское и «поселиться» в подвале, крайне тяжелы. Без средств к существованию солдат был вынужден употреблять собственные испражнения и умолять командование прислать воду дроном.



Радиоперехват был опубликован 63-й отдельной механизированной бригадой.



На данный момент центр Торского находится под контролем российских захватчиков. По бокам территории обозначены как «серая зона», где из-за отсутствия провизии продвижение оккупантов ограничено.