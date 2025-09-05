СБУ атаковала склад боеприпасов и беспилотников вблизи оккупированного Луганска: произошли детонация и пожар

Оккупированный Луганск. Фото: карта DeepState

Ночью 5 сентября подразделения СБУ атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск вблизи оккупированного Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



На объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.



«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», – заявили в ГШ.

Напомним, что вечером 4 сентября беспилотники атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего возник пожар.