Канцлер Германии Фридрих Мерц

Европа сегодня не занимает в мире того места, на которое рассчитывала. Об этом написал Вloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца в интервью своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), опубликованном на официальном YouTube-канале.

«Что меня тревожит и, должен признать, отягощает, так это то, что мы, европейцы, сейчас не играем в мире той роли, которую хотели и должны были бы играть, чтобы наши интересы были надежно защищены», — отметил он.

По словам Мерца, возможности Европы и европейской части НАТО остаются ограниченными, особенно в вопросах, касающихся урегулирования конфликта в Украине. «Мы зависим от помощи американцев», — подчеркнул канцлер.

Он также обратил внимание на активное взаимодействие России с Китаем, Бразилией и другими странами, а также на формирование «нового партнерства» в рамках «Шанхайского формата».



По мнению немецкого лидера, ключ к укреплению европейской сплоченности лежит в руках Германии, поэтому он стремится «оправдать ожидания» в этой сфере.

Напомним, иностранные войска в Украине «будут законной целью», заявил Путин.



