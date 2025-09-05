ССО ударили по позициям двух дивизионов ЗРК С-400 в Калужской области: поражен пункт управления

Калужская область РФ. Фото: карта DeepState

Ночью 5 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ ударили по позициям двух дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По предварительным данным, зафиксировано попадание в командно-штабную машину и пункт управления.



«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», – отметили в Генштабе.

