Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»

05 сентября 2025, 18:05

Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»

05 сентября 2025, 18:05

Псевдосуд «ЛНР» осудил гражданку Украины Лину Смирнову на 16 лет колонии за «шпионаж».

Оккупационный «Верховный суд ЛНР» приговорил 40-летнюю украинку Лину Смирнову из временно оккупированных  Ровеньков к 16 годам заключения в колонии общего режима, обвинив ее в «шпионаже».

По версии российских силовиков, дело против женщины расследовало ФСБ РФ при содействии представителей оккупационной администрации группировки «ЛНР».

Оккупанты утверждают, что с декабря 2022 года по май 2023-го Смирнова якобы собирала данные о размещении российских военных на временно оккупированной территории Луганской области и передавала их украинским спецслужбам через интернет-мессенджер.

Указывается, что прокурорские функции на процессе выполнял заместитель «прокурора ЛНР» Сергей Панкратов.

Напомним, так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Украины Артема Матвеева. Об этом стало известно из сообщения фейковой «прокуратуры ЛНР».

Ровеньки Луганск Луганская область
Суд Оккупированная территория оккупационная власть
