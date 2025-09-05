Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»

Псевдосуд «ЛНР» осудил гражданку Украины Лину Смирнову на 16 лет колонии за «шпионаж». Скриншот

Оккупационный «Верховный суд ЛНР» приговорил 40-летнюю украинку Лину Смирнову из временно оккупированных Ровеньков к 16 годам заключения в колонии общего режима, обвинив ее в «шпионаже».



По версии российских силовиков, дело против женщины расследовало ФСБ РФ при содействии представителей оккупационной администрации группировки «ЛНР».

Оккупанты утверждают, что с декабря 2022 года по май 2023-го Смирнова якобы собирала данные о размещении российских военных на временно оккупированной территории Луганской области и передавала их украинским спецслужбам через интернет-мессенджер.

Указывается, что прокурорские функции на процессе выполнял заместитель «прокурора ЛНР» Сергей Панкратов.

Напомним, так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Украины Артема Матвеева. Об этом стало известно из сообщения фейковой «прокуратуры ЛНР».