В Кремле гарантируют Зеленскому безопасность во время визита в Москву

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что готов гарантировать полную безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его приезда в Москву для переговоров.

Трансляция выступления велась российскими телеканалами. «Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%», — подчеркнул Путин.

