Зеленский встретился с Фицо и открыл участок евроколеи «Ужгород—Чоп»

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и принял участие в открытии участка евроколеи «Ужгород — Чоп».



«Это была содержательная беседа с главой правительства Словакии. Мы обсудили ключевые вопросы — как важные для Украины, так и для самой Словакии», — отметил Зеленский.



По его словам, он проинформировал Фицо о своей недавней беседе с президентом США Дональдом Трампом, а также о контактах с лидерами стран коалиции, которые поддерживают усилия Украины в обеспечении мира и безопасности. «Словакия не останется в стороне», — добавил Зеленский.



Отдельное внимание уделялось вопросам энергетической независимости Европы. «У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — подчеркнул президент.



Словакия, по словам Зеленского, поддерживает курс Украины на вступление в Евросоюз. Оба лидера также согласились, что Украина и Молдова должны продолжать совместное движение к членству в ЕС. Важным направлением остается и развитие двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике и инфраструктуре.



Также сегодня в Ужгороде состоялось открытие нового железнодорожного участка европейской колеи «Ужгород—Чоп». Благодаря этому проекту город получил прямое железнодорожное сообщение с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.



В планах — продолжение строительства евроколеи до Львова и развитие других направлений международного железнодорожного сообщения.

Напомним, Путин предложил перекрыть Украине газ и свет.