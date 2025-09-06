Россияне убили 4 мирных жителей Донетчины за сутки

За 5 сентября российские войска убили четверых мирных жителей Донецкой области: троих — в Северске и одного — в Белицком. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



Кроме того, один человек получил ранения в Алексеево-Дружковке.

По словам Филашкина, с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области (без учета Мариуполя и Волновахи) погибли уже 3587 гражданских и еще 8016 получили ранения.