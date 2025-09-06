«АТЕШ» фиксирует рост перевозок боекомплекта на Запорожском фронте

Агенты «АТЕШ» фиксируют рост перевозок боекомплекта на Запорожском направлении.
По данным наблюдателей, в районе Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) противник активно перебрасывает боеприпасы, что может свидетельствовать о подготовке новых наступательных действий.
Каждый день фиксируются колонны с боеприпасами, движущиеся по одним и тем же маршрутам. Также увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет.
Новые точки разгрузки могут указывать на создание временных складов в прифронтовой зоне.
Напомним, ранее появились фотоподтверждения переброски российской военной техники в Донецкую область.
