«АТЕШ» фиксирует рост перевозок боекомплекта на Запорожском фронте

Фото: АТЕШ

Агенты «АТЕШ» фиксируют рост перевозок боекомплекта на Запорожском направлении.



По данным наблюдателей, в районе Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) противник активно перебрасывает боеприпасы, что может свидетельствовать о подготовке новых наступательных действий.

Каждый день фиксируются колонны с боеприпасами, движущиеся по одним и тем же маршрутам. Также увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет.



Новые точки разгрузки могут указывать на создание временных складов в прифронтовой зоне.

Напомним, ранее появились фотоподтверждения переброски российской военной техники в Донецкую область.