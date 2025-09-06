Премьер Баварии предложил вернуть украинцев на родину для службы в армии

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер.

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер предложил возвращать военнообязанных украинцев из Германии на родину. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



Зёдер выступил против возможной отправки немецких солдат в Украину и заявил, что Германия должна рассмотреть вариант возвращения украинцев, чтобы они сами обеспечивали безопасность своей страны.



«Это легитимно — отправлять их обратно, чтобы они сами заботились о безопасности своей страны», — отметил Зёдер в интервью Rheinische Post.



По его словам, война в Украине не имеет перспектив быстрого завершения. При этом, несмотря на миллиарды евро помощи и поставок оружия из Берлина, «ответственность прежде всего должны нести сами украинцы».



Зёдер также связал это предложение с критикой системы социального пособия Bürgergeld, отметив, что в Германии меньше украинцев нашли работу, чем в других странах Европы. Он заявил, что украинцы должны работать в Германии вместо получения пособия, а при необходимости — защищать свою страну.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи между президентами Украины и России, Зеленским и Путиным, не будет. Он также подчеркнул, что Европа зависит от США в вопросах урегулирования конфликта в Украине.