Дроны атаковали подстанцию в Брянской области

В поселке городского типа Климово Брянской области России несколько минут назад неизвестные дроны атаковали подстанцию. Видео опубликовал Telegram-канал Exilenova+.



По словам местных жителей, в результате удара произошли взрывы и начался пожар. Видео с места происшествия распространяют в местных пабликах.



Климово расположено примерно в 15 километрах от границы с Украиной. Официальных комментариев со стороны российских властей пока нет.