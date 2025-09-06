Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь».

В Мариуполе оккупационные власти заявили о планах строительства новой трассы через территорию разрушенного металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



Планируется соединить Левобережный и Приморский районы города дорогой, которая пройдет через промышленную зону. Проектируемая эстакада над акваторией порта «Азовсталь» и устьем реки Кальмиус должна составить около 1,5 километра.

При реализации проекта под снос пойдут разливочные машины чугуна, локомотивное депо, копровый цех, скрапобаза и стадион «Азовсталь».



Ранее оккупанты заявляли о намерениях превратить территорию завода в «постиндустриальный парк». В городском совете отмечают, что Россия систематически уничтожает все, что напоминает об украинском сопротивлении.

«Азовсталь» стала символом обороны Мариуполя — бойцы удерживали завод в течение 86 дней весной 2022 года.