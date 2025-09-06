Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Оккупанты продвинулись в трех областях Украины — Deep State

06 сентября 2025, 15:35

Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве. Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве.

Российские оккупационные войска продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает аналитический проект Deep State.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны отразили четыре атаки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях в районе Сумской области, однако российская армия продолжает давление на этом участке фронта.

ВС РФ продвигаются в Юнаковке на Сумщине.

Отмечается расширение зоны наступления оккупантов в районе Юнаковки Сумской области. Кроме того, россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве Луганской области и возле населенного пункта Сичневое в Днепропетровской области.

Продвижение ВС РФ возле населенного пункта Сичневое в Днепропетровской области.

Всего за сутки зафиксировано 184 боевых столкновения, при этом самой горячей точкой фронта остается Покровское направление, где украинские военные остановили 48 атак противника.

Напомним группа сопротивления оккупации на ВОТ «АТЕШ» также зафиксировала рост перевозок боекомплекта на Запорожском направлении. 

Дроны атаковали подстанцию в Брянской области
06 сентября, 14:14
Москва готовит решающую битву за Донбасс
05 сентября, 21:50
Зеленский встретился с Фицо и открыл участок евроколеи «Ужгород—Чоп»
05 сентября, 21:17
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
05 сентября, 20:36
РФ атаковала пассажирский автобус на трассе «Славянск—Изюм»
05 сентября, 19:50
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
05 сентября, 18:05

