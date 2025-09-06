Оккупанты продвинулись в трех областях Украины — Deep State

Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве.

Российские оккупационные войска продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает аналитический проект Deep State.



По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны отразили четыре атаки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях в районе Сумской области, однако российская армия продолжает давление на этом участке фронта.

ВС РФ продвигаются в Юнаковке на Сумщине.

Отмечается расширение зоны наступления оккупантов в районе Юнаковки Сумской области. Кроме того, россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве Луганской области и возле населенного пункта Сичневое в Днепропетровской области.

Продвижение ВС РФ возле населенного пункта Сичневое в Днепропетровской области.

Всего за сутки зафиксировано 184 боевых столкновения, при этом самой горячей точкой фронта остается Покровское направление, где украинские военные остановили 48 атак противника.

Напомним группа сопротивления оккупации на ВОТ «АТЕШ» также зафиксировала рост перевозок боекомплекта на Запорожском направлении.