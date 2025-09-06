В Украине задержан нардеп от ОПЗЖ по делу о государственной измене

Нардеп от ОПЗЖ в суде.

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене.



По данным следствия, Христенко был завербован ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения и выполнял задания российской спецслужбы. В частности, в 2020–2021 годах он наладил механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины, что позволяло передавать российской стороне необходимую информацию.



В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что, судя по фото, речь идет о Христенко.



«Обратите внимание на этот фрагмент в сообщении: "которого подозревают в государственной измене и влиянии на руководство одного из правоохранительных органов". Интересно, каким образом его доставили из ОАЭ, где, по версии журналистов, он находился», — отметил нардеп.



В июле ему было объявлено подозрение по статьям УК Украины: госизмена, совершенная группой лиц в условиях военного положения, и злоупотребление влиянием. После задержания Христенко доставили в суд, который избрал меру пресечения — содержание под стражей.



Справка: Христенко родом из Донецкой области, был избран в Верховную Раду по 46-му округу (Лиман, Бахмут и часть Бахмутского района).