Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск

06 сентября 2025, 16:55

ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск

Удар по ЗРК «Бук-М2» россиян. Удар по ЗРК «Бук-М2» россиян.

Разведчики бригады «Черный Лес» обнаружили и скорректировали огонь по самоходной пусковой установке российского многофункционального ЗРК средней дальности «Бук-М2». Видео наведения ракетного удара по ЗРК «Бук-М2» опубликовала пресс-служба бригады. 

Установка, предназначенная для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов, была полностью уничтожена.
 
По данным Сил обороны Украины, потери российских оккупационных войск за прошедшие сутки составили 960 человек.

Кроме того, украинские военные обезвредили два танка, 39 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники противника.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Рф
Прочее
Потери техники РФ Уничтожение ЗРК «Бук-М2»
Организации
Черный лес

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
17:32
В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара
17:07
Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
все новости
17:30
Краматорская громада снова под обстрелом: три удара за сегодня
16:55
ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск
16:04
В Украине задержан нардеп от ОПЗЖ по делу о государственной измене
15:35
Оккупанты продвинулись в трех областях Украины — Deep State
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
14:14
Дроны атаковали подстанцию в Брянской области
12:35
В Чернигове сбросили листовки с призывом сообщать координаты ВСУ
12:00
Премьер Баварии предложил вернуть украинцев на родину для службы в армии
11:17
С начала сентября РФ нанесла по Украине более 1300 ударов дронами
10:50
«АТЕШ» фиксирует рост перевозок боекомплекта на Запорожском фронте
10:10
Воздушные силы назвали количество сбитых БПЛА за ночь
09:53
Обстрел РФ повредил ж/д инфраструктуру под Славянском
09:15
Россияне убили 4 мирных жителей Донетчины за сутки
22:55
Самые ожесточенные бои идут под Покровском и Новопавловкой
22:22
На Майдане протестуют против законопроекта о наказании для военных
21:50
Москва готовит решающую битву за Донбасс
21:17
Зеленский встретился с Фицо и открыл участок евроколеи «Ужгород—Чоп»
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
19:50
РФ атаковала пассажирский автобус на трассе «Славянск—Изюм»
18:36
В Кремле гарантируют Зеленскому безопасность во время визита в Москву
все новости
ВИДЕО
Удар по ЗРК «Бук-М2» россиян. ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск
06 сентября, 16:55
Дроны атаковали подстанцию в Брянской области Дроны атаковали подстанцию в Брянской области
06 сентября, 14:14
Скриншот видео: «Новости Донбасса» Москва готовит решающую битву за Донбасс
05 сентября, 21:50
Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленский встретился с Фицо и открыл участок евроколеи «Ужгород—Чоп»
05 сентября, 21:17
Запорожская АЭС Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
05 сентября, 20:36
Скриншот видео с места событий корреспондента «Новости Донбасса» РФ атаковала пассажирский автобус на трассе «Славянск—Изюм»
05 сентября, 19:50

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор