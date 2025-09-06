ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск

Удар по ЗРК «Бук-М2» россиян.

Разведчики бригады «Черный Лес» обнаружили и скорректировали огонь по самоходной пусковой установке российского многофункционального ЗРК средней дальности «Бук-М2». Видео наведения ракетного удара по ЗРК «Бук-М2» опубликовала пресс-служба бригады.



Установка, предназначенная для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов, была полностью уничтожена.



По данным Сил обороны Украины, потери российских оккупационных войск за прошедшие сутки составили 960 человек.



Кроме того, украинские военные обезвредили два танка, 39 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники противника.